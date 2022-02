Kl. 18.18 modtog Midt- og Vestjyllands Politi en anmeldelse om et røveri i Netto på Vesterbrogade i Viborg via 112.

»Her oplyser man, at man har haft et røveri mod butikken. En kassemedarbejder er blevet truet til at udlevere et kontantbeløb,« fortæller vagtchef Allan Riis, der oplyser, at truslen foregik verbalt.