Nu bliver det lettere at eje elbil: Lynladestation er åbnet i Viborg

Det bliver nu lettere, da Q8 på Kirkebækvej i Viborg mandag åbnede virksomhedens første lynladestation med mulighed for kortbetaling og uden abonnement. Frem mod 2026 kommer der lynladere på mere end 100 bemandede Q8-servicestationer i et nationalt ladenetværk. Det oplyser Q8 i en pressemeddelelse.

Flere og flere danskere får elbil, og dermed også et behov for hurtigt at lade bilen op og komme videre på deres færd.

»Det skal være let at vælge elbilen til, også selvom man bor uden for de allerstørste byer og pendler på arbejde. Region Midtjylland er efter hovedstaden den landsdel med flest elbiler per indbygger, og derfor har vi valgt at åbne vores første lader netop her,« oplyser Marc Skriver-Bayer fra Q8 Danmark.

På de kommende ladestationer kan man betale både med kort og med en app. Uanset hvilken betalingsform man vælger, er der ikke merpris for at lade, hvis man er kunde eller har et abonnement hos en anden operatør.