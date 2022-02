En 18-årig mand er blevet anholdt efter et knivrøveri mandag aften.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Røveriet blev anmeldt kl. 21.12, efter manden gik ind i Spar på Gl. Aalborgvej.

Her truede han ekspedienten til at aflevere kontanter ved at fremvise en kniv.