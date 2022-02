Efter flere genoplivningsforsøg: Tag snakken om døden, lyder opfordringen fra sygeplejerske på plejehjem Majbrit Bavnshøj

Majbrit Bavnshøj har flere gange forsøgt at genoplive ældre borgere efter hjertestop uden at vide, om de ønskede det. Det, håber hun, ændrer sig med ny lov.

Sygeplejerske Majbrit Bavnshøj arbejder på et plejehjem i Viborg. Hun har 22 års erfaring og er dermed en af de garvede kræfter, men særligt en detalje ved jobbet vækker hendes bekymring. Majbrit Bavnshøj har tre gange forsøgt at genoplive en borger efter et hjertestop, uden at hun har været sikker på, at det var noget, borgeren selv ønskede.

»Min største bekymring er at genoplive nogen, der ikke vil det,« siger hun. Sidste år blev hun eksempelvis tilkaldt for at tilse en over 90 år gammel beboer, der var blevet dårlig. Majbrit Bavnshøj vurderede hurtigt situationen som alvorlig og ringede til 112, mens hun bad en kollega finde ud af, om beboeren ønskede at blive forsøgt genoplivet. Det skal nemlig være afklaret med en læge på forhånd. Men det viste sig, at der ingen afklaring var.

Allerede på vej op til beboeren kunne jeg se på medicinskemaet, at vedkommende var meget syg. Så jeg ville have været glad for at vide, om vedkommende ville genoplives, da jeg stod i situationen. Majbrit Bavnshøj

