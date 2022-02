Vi er sikkert mange, som gerne vil gøre noget for at holde priserne for varme og el i bund, men hvad gør man lige? Det har Lars Bjerregaard fra Hald Ege et godt bud på. Han fortæller om sine erfaringer med en varmepumpe, som han fik installeret for fem år siden, og hvordan han løbende sørger for de laveste priser på el.