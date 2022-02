05/02/2022 KL. 17:00

I Sparkær bider de negle over ministerskifte: Kan forsinke tog i byen et år

Gymnasieelev Mathilde Holst Laursen er en af dem, der glæder sig til et trinbræt i Sparkær. Men nu risikerer et ministerskifte at udskyde projektet til december 2023.