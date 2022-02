Morten Thorsøe Secher har solgt kaffe ved Sønæs via sin virksomhed Conrads & Coffee de seneste to somre. Nu vil han arbejde for at få et rigtigt kaffe- og ishus i stedet for den flytbare kaffevogn, han hidtil har brugt til formålet.

Egentlig var det bare for sjov, at han startede kaffevognen med sine to sønner i første omgang. Men den har vist sig at fungere ret godt ved Sønæs.