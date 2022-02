Tre mænd er varetægtsfængslet, efter de forsøgte at begå voldeligt hjemmerøveri

Tre mænd er varetægtsfængslet i fire uger, efter de er sigtet for at begå et hjemmerøveri.

Det skete tirsdag aften hos en mand i et lejlighedskompleks på Rughavevej lidt over kl. 22.

Mændene er sigtet efter straffelovens §288 for forsøg på røveri, fordi de forsøgte at opkræve penge af beboeren på Rughavevej ved trusler og vold.