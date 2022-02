242 gram hash, 100 gram kokain og 90 gram heroin.

Så mange stoffer fandt politiet i går i en lejlighed ved banegårdspladsen, hvor en 20-årig mand fra Viborg og en 23-årig kvinde fra Ikast blev anholdt og anbragt i arresten.

Det oplyser vicepolitiinspektør Henrik Hansen.

De unge mennesker er nu sigtet for at være i besiddelse af stofferne med henblik på at sælge dem videre og er begge blevet varetægtsfængslet i fire uger, oplyser senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, Søren Kløvborg, efter et grundlovsforhør bag lukkede døre.