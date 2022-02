Med den nye lovgivning er der lagt op til, at alle over 60 år skal have ret til at sige nej til at blive genoplivet, og at beslutningen vil kunne ses af alt sundhedspersonale inklusiv ambulancelæger. I dag er det kun muligt via egen læge, og hvis man har en kronisk sygdom, og det er ikke journalført digitalt, som det vil blive i fremtiden.

Allerede nu har man som borger retmæssigt lov til at fravælge både behandling og genoplivningsforsøg. Problemet er, at mange ikke kender de rettigheder. Her får du et overblik over hvilke rettighed, der rent faktisk gælder i dag:

Som borger har du ret til at sige ”nej tak” til en bestemt behandling, som en læge ønsker at give dig. I Danmark kan man ikke kræve en bestemt behandling. Det er kun en læge, der kan ordinere behandling. Men man kan altid sige nej tak – uanset behandlingens karakter.

Hvis du lider af en sygdom, kan du - på grund af din lovsikrede selvbestemmelsesret - på forhånd fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop. Fravalget gælder så længe, du har sygdommen, og ved en kronisk sygdom altså altid. Det kræver, at din læge bekræfter, at du er i stand til at tage beslutninger selv og har forstået omfanget af din beslutning. Derefter skal lægen skrive i din journal, at fravalget gælder - og også i kommunens journal, hvis der er en sådan. Beslutningen gælder også, hvis du bliver indlagt på sygehus.

Du kan også bede din læge om at tage stilling. Lægen kan beslutte, at der ikke skal ske genoplivning ved hjertestop og også, at bestemte typer livsforlængende behandlinger ikke skal gennemføres, hvis de ikke giver faglig mening.

Endelig har du mulighed for at oprette et behandlingstestamente, hvor du beslutter, at – såfremt du skulle blive ude af stand til at tage stilling selv, hvilket jo typisk er, hvis du bliver dement – så har du på forhånd fravalgt genoplivningsforsøg ved hjertestop og livsforlængende behandling i øvrigt. Behandlingstestamentet kan findes og udfyldes på sundhed.dk. Det kræver blot anvendelse af dit Nem-ID. Behandlingstestamentet gælder kun, hvis man er varigt inhabil.

Kilde: Dansk Selskab for Patientsikkerhed