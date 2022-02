Kompensationer har båret rejseselskab gennem corona: »De store, dyre rejser langt væk lader vente på sig,« lyder det fra indehaver

C View Travel er grundlagt for at sælge rejser i den dyre ende som eksempelvis safarirejser i Sydafrika og krydstogter over hele verden, der kræver en del planlægning hjemmefra.

Det er kompensationsordningerne fra staten, der har holdt liv i Per Henningsens rejseselskab C View Travel i Viborg. Det lægger han ikke skjul på.

Men mulighederne for at rejse har været ganske vanskelige de seneste to år under corona. Det håber Per Henningsen vil ændre sig i lø