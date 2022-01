To steder skal fortsat undersøges: PFAS-forurening har spredt sig til fiskesø ved campingplads

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Viborg.

52 steder i landet kan PFAS-forurening udgøre en risiko for menneskers sundhed – to af disse steder ligger i Viborg Kommune og skal undersøges nærmere. Det fremgår af en ny opgørelse fra Miljøstyrelsen, der bygger på kommunernes undersøgelser. De to steder er to brandøvelsespladser ved Flyvestation Karup, og begge steder er kortlagt som steder, hvor der er forurening, og som kan udgøre en sundsrisiko.

Flere brandøvelsespladser landet over er lige nu ved at blive undersøgt for forurening, da der tidligere kan være brugt brandslukningsskum, som indeholdt sundhedsskadelige og kræftfremkaldende flourstoffer, også kendt som PFAS. Stofferne er nu forbudt i brandslukningsskum. Kan påvirke fiskesø Den ene brandøvelsesplads ligger på N. O. Hansens Vej tæt ved Hessellund Sø Camping. Her er risikoen, at forureningen kan have spredt sig til området ved campingpladsen, hvor der er en vandforsyningsboring og put & take-søer med fisk.

»PFAS-forureningen er målt i fiskesø ved Hessellund Sø Camping, og Forsvaret udtager prøver af put & take-fisk fra søen,« står der i Miljøstyrelsens opgørelse.

Fisk fra søerne er blevet undersøgt for, om de indeholder rester af de sundhedsskadelige PFAS-stoffer, men resultaterne fra de første undersøgelser er »ikke kritiske,« vurderer Fødevarestyrelsen. Derudover har der tidligere været græssende kreaturer omkring Hessellund Bæk, og man er ved at undersøge kødet fra dyrene for at sikre, at det ikke bliver solgt som fødevarer. Grundvand og kolonihave Det andet forurenede område er en nuværende brandøvelsesplads på Flyvestation Karup. Her er der konstateret forurening med PFAS i et nærtliggende vandløb og i grundvandet ved nogle kolonihaver i nærheden.

»Der er igangsat undersøgelser af, om der er græssende kødkvæg til konsum på arealer, som oversvømmes,« står der videre i opgørelsen fra Miljøstyrelsen. Derudover skal Miljøstyrelsen undersøge, om fisk fra nærliggende vandløb indeholder nogle af de sundhedsskadelige stoffer.

Sidste år kom det frem, at et PFAS-stof havde spredt sig fra en brandskole i Korsør til en nærliggende mark, hvor køer græssede. Over 100 personer har siden fået konstateret forhøjede værdier af stoffet i blodet, fordi de har spist kød fra køerne. Stofferne er svært nedbrydelige, både i mennesker og i naturen, derfor undersøger man nu tidligere brandøvelsespladser landet over.

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Viborg.