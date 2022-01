Politiet var klar med bødeblokken: Adskillige bilister og cyklister blev knaldet

Sådan siger Andreas Bang Andersen, politikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi, efter politiet i løbet af tirsdag eftermiddag og aften havde to patruljer på gaden for at se, om viborgenserne holdt sig på den rigtige side af færdselsloven.

»Vi var ude at tage temperaturen, og der var nok at komme efter.«

Fælden klappede for både bilister og cyklister, der blev snuppet i og omkring det centrale Viborg. Der var bl.a. flere bilister, der fik bøder for at køre for stærkt, mens andre brugte deres mobiltelefon bag rattet. To gange snuppede politiet også bilister, der kørte mod kørselsretningen i nærheden af Bilka.

Cyklisterne blev taget for at køre uden lys på cyklen efter mørkets frembrud.

Den første bøde blev skrevet kørt før kl. 13, mens den sidste bøde blev givet ud kl. 19.08.