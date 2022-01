Sårbare unge skal have hjælp til at komme i arbejde: Fond donerer over fem millioner kroner til formålet

Flere sårbare unge mellem 13 og 17 år skal have et fritidsjob. Det er målsætningen bag et nyt projekt i Viborg, der er blevet støttet med godt fem millioner kroner fra den A.P. Møllerske Støttefond.

Det store beløb glæder formanden for beskæftigelsesudvalget, Anders Bertel (S). Det er vigtigt, at netop den målgruppe får erfaring med arbejdsmarkedet, for mange unge i kommunen er uden job eller uddannelse, påpeger han.