Glæde hos Langballe-par: »Morten giver allerede noget energi, som vi har manglet i lang tid«

Store personligheder har det med at dele vandene. Morten Messerschmidt er en af dem, og i en landsby tæt på Viborg bor et kendt par fra Dansk Folkeparti, Lone og Christian Langballe.

Parret befinder sig på »hurra-holdet«, efter det i går blev officielt, at 41-årige Morten Messerschmidt kommer til at stå i spidsen for Dansk Folkeparti fremover.