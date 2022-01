Viborg-målmand måtte vælge venner og familien fra: Jeg ved, hvad jeg har opnået, og det ville jeg ikke bytte for noget

Allerede mens Lucas Lund Pedersen gik i folkeskole begyndte han at træne med de helt store drenge. Viborg FF har altid godt vist, at den i dag 21-årige målmand havde et særligt talent.

I dag bærer han nummer 1 på ryggen for sin barndomsklub. I sommer hjalp han Viborg FF med at rykke op i superligaen. I den indeværende sæson har han indtil videre spillet 11 kampe i superligaen.