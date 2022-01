Tirsdag løber årets sportsgalla af stablen i Tinghallen. Her giver vi dig overblikket over de alle de nominerede.

Tirsdag bliver Viborgs sportsstjerner hyldet, når årets Sportsgalla løber af stablen. I år er det to årgange, der skal hyldes, for sidste år satte corona en stopper for arrangementet. Borgmester Ulrik Wilbek (V) glæder sig til at kunne hylde de mange idrætsudøvere

»Vi har savnet sportsgallaen. Og for mig er det et stort privilegium igen at kunne stå i værtsrollen sammen med Preben Jensen fra Viborg Idrætsråd. Det bliver en festlig aften, hvor vi retter spotlyset mod de fantastiske eliteidrætsudøvere, som de seneste to år har ydet toppræstationer og repræsenteret Viborg-egnen på fornemste vis,« siger han i en pressemeddelelse fra Viborg Kommune. Årets Sportsnavn kåres i samarbejde mellem Viborg Kommune og Viborg Stifts Folkeblad, men Årets Talent og Årets Træner er Viborg Elites hæderspriser.

Og hvem er de nominerede så? Det giver JP Viborg dig det fulde overblik over her. Årets Sportsnavn Jens Emil Sloth Nielsen, der kommer fra Bjerringbro, er et sport talent inden for cross-triatlon, og i det forgange år har han indtaget podiet ved flere World Cup-stævner. Det blev desuden til en 8. plads ved VM, lige som han har løbet sig til adskillige top 10-placeringer ved internationale stævner. Endelig blander Viborg HK sig med de allerbedste i den danske kvindeliga igen. I foråret 2021 var holdet i sin første DM-finale i otte år. Selvom finalen blev tabt til Odense Håndbold, vandt holdet siden Super Cup og er også i den nuværende sæson med i toppen af dansk kvindehåndbold.

2021 har været et flot år for Viborg FF. Holdet rykkede op i superligaen, efter det vandt 1. division. Viborg FF ligger i øjeblikket nummer otte i landets bedste fodboldrække, og har i løbet af foråret bl.a. formået at tage point fra FC København i Parken. De seneste to år er Thijs Nijhuis løbet med prisen som årets sportsnavn. Og det kan han meget vel præstere at gøre igen. Han har således deltaget i OL og løb sig til en top 20-placering ved sidste års New York City Marathon. Årets Talent 19-årige Thilde Frandsen har allerede bidt sig fast på Viborg HK’s ligahold, som hun var med til at vinde DM-sølv med. Hun er fast med på Danmarks U20-landshold og var bl.a. med til EM i juni/juli, og hvis hun fortsætter sin udvikling de kommende år, vil hun være formentlig være kandidat til det danske landshold.

Thilde Frandsen Foto: Viborg Elite

Sofus Berger på 18 år har allerede bidt sig fast på Viborg FF’s førstehold, og for nylig blev hans præstationer belønnet med en ny kontrakt med Viborg FF. Han har også fået debut på det danske U19-landshold. I denne sæson har han spillet 14 kampe for Viborg FF.

Sofus Berger. Foto: VFF

Jonathan Sigvardsen har et helt særligt talent for løb, og selvom han kun er 17 år har han allerede danske mesterskaber bag sig. Han har desuden været udtaget til det danske landshold og sætter selv ældre konkurrenter til vægs.

Jonathan Sigvardsen Foto: Viborg Elite

Årets Træner I 2020 blev Martin Meldgaard Simonsen færdig med DBU’s A-træneruddannelse og opnåede således UEFA A-trænerlicens. Det er med andre ord en rigtig dygtig træner, som Viborg Q U18 DM-pigerne har. Han spiller desuden en vigtig rolle i udviklingen af klubbens talentudviklingsmiljø på tværs af årgange.

Martin Meldgaard Simonsen. Foto: Viborg Elite

Viborg FF’s fysiske træner Anders Pallisgaard har sat struktur på den fysiske træning i Viborg FF såvel som Viborg Elite. Ugentligt hjælper han også til på superligaholdet i forbindelse med hjemme- og udebanekampe. Tilslutningen til den fysiske træning i både Viborg FF og Viborg Elite har på grund af Anders Pallisgaard udviklet sig eksplosivt.

Anders Pallisgaard Foto: Viborg Elite

