Graffiti-maler omringet af politiet: Har du også set denne tekst på din ejendom?

En 22-årig mand blev taget på fersk gerning med grafitti-spraydåserne i hånden fredag kl. 23.07 i passagaen mellem Gravene og St. Sankt Hans Gade i Viborg.

Forinden havde en beboer i Gravene bemærket, hvad den 22-årige var i færd med at gøre ved ejendommen. Politiet blev derfor tilkaldt, og hele to patruljer satte ind for at fange den unge mand, der var flygtet ned gennem passagen.