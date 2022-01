Efter to år med corona er det gået op for mange, at både arbejdsopgaver, møder, gruppearbejde og undervisning kan løses online.

39-årige Thomas Sten Johansen har vidst det længe. I september 2019 begyndte han på den netbaserede sygeplejerskeuddannelse, der er tilknyttet VIA University College i Viborg. Det har han ikke fortrudt.