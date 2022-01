Red byen eller jagt en morder: Nyt udendørs Escape Room kommer til Viborg

Så er der godt nyt til alle, der elsker at løse mysterier og opgaver.

Fra på lørdag den 22. januar rykker et nyt koncept ind i Viborg. City Escape hedder konceptet, der er et udendørs escaperoom, hvor opgaverne skal løses i byens rum. City Escape åbnede i Danmark for to år siden, og har indtil nu huseret i ni af landets største byer.