Dagens briefing: Ny linjeføring foreslået, forgæves fjerde vaccinestik

I år går VVM-undersøgelserne af de to linjeføringer af Den Midtjyske Motorvej ved Viborg i gang. Steen Ancher fra Klode Mølle arbejder for, at en tredje linjeføring kan blive undersøgt, så hans oldefars hus kan blive stående.

Arbejdsløsheden er rekordlav. Det mærker 43-årige Aita Maya Tamang, der er flygtning fra Nepal. For første gang i sit liv kan hun se frem til at få en lønseddel.