Syg på første klasse: Viborg har betalt over en million for at indlogere coronaramte på nyt hotel

Når viborgensere bliver smittet med corona og skal følge retningslinjerne for isolation, er der hjælp at hente hos Viborg Kommune, hvis de ikke selv har mulighed for at isolere sig.

I det tilfælde kan kommunen henvise til et værelse på Peak 12 Hotel.

Kun en enkelt viborgenser stod i den situation i september sidste år, men siden er antallet steget i takt med, at især smitten med omikron bredte sig hastigt i Viborg og resten af landet.