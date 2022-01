Ti skarpe til Kristian Pihl Lorentzen (V) om Karup-linjen: »Det er set før i VVM-processer, at den oprindelige skitse er blevet ændret«

61-årige Steen Ancher har sammen med en række borgere fra Klode Mølle sendt et forslag til transportminister Benny Engelbrecht (S) om en ny linjeføring til Den Midtjyske Motorvej.

De mener, Karup-linjen er både billigere, kortere og mere skånsom for naturen end de to nuværende forslag henholdsvis øst og vest om Viborg. Samtidig peger de på, at en linje tættere på Karup vil komme erhvervslivet og de tusindvis af arbejdspladser i byen til