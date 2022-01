Ordene er Kristian Ryberg Nielsens. Han er 18 år og går i 3.g på Viborg Katedralskole, og de sidste dage har han brugt en del af sin tid på at argumentere for, at årets kommende studenter skal have de samme vilkår til eksamen som i 2021 og 2020.

»Nej, vi er ikke curlingbørn. Det handler ikke om at springe over, hvor gærdet er lavest. Det handler om, at det er fuldstændig uretfærdigt, hvis vi skal op i syv eksamener til sommer, når vi er den årgang, der har haft absolut flest undervisningsdage derhjemme.«

Mange unge har det dårligt psykisk i øjeblikket. Vi lider i den grad under restriktionerne. Eksamen er en ekstra stressfaktor, og jeg er sikker på, at nogen knækker, og at mange falder i gennemsnit, hvis politikerne ikke giver os de samme vilkår, som de andre corona-årgange.

Siden Kristian Ryberg Nielsen for få dage siden gik ind i kampen, blandt andet ved at få en klumme om emnet bragt i Ekstra Bladet, har borgerforslaget En fair afslutning til 3.g fået 8500 flere underskrifter og har nu rundet de famøse 50.000 underskrifter, som det kræver, for at folketinget skal drøfte sagen.

Jeg håber, at der åbnes for mulighed for lokale justeringer på de mundtlige prøver for elever til eksamen i 2- eller 3-årige fag, ligesom der blev sidste år.

Han føler med eleverne i 3.g og understreger, at eksamen skal afspejle den undervisning, som de har modtaget. Antallet af eksamener er ikke et problem

»Vi skal passe på med at kalde de unge, der har været særligt hårdt ramt af corona-pandemien, for coronaårgange og tro,at de er dårligere rustet fagligt. Det er ikke tilfældet. De kommer til at klare sig på lige fod med alle andre årgange. Jeg håber, at der åbnes for mulighed for lokale justeringer på de mundtlige prøver for elever til eksamen i 2- eller 3-årige fag, ligesom der blev sidste år,« siger han.

