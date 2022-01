Ulrik Wilbek om spritnyt V-medlem: »Jeg har ingen problem med, at folk kritiserer mig eller Jakob Ellemann - det er der så mange, der gør«

Nye Borgerlige fik et enkelt mandat til kommunalvalget i Viborg i 2021. Men pladsen i byrådet endte med ikke at gå til den kandidat, der fik flest stemmer, Jakob Svendsen, som 193 vælgere satte deres kryds ved.

Derimod gik mandatet til Leo Nørgaard, fordi Nye Borgerlige ved en fejl havde valgt den forkerte opstillingsform.

Partiet endte med at stille op på en partiliste, hvilket betyder, at nummer et på listen - i dette tilfælde Leo Nørgaard - får alle listestemmer, indtil der er nok til et mandat.

I stedet ville partiet have lavet en sideordnet opstilling, som da også er det mest normale. Det betyder, at mandaterne tildeles efter de kandidater, der får flest personlige stemmer.

Formand for Nye Borgerlige i Viborg Kommune, Laust Nørskov, har siden taget ansvaret for fejlen.