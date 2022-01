Børnehave blev lagt ned af corona: »På et tidspunkt følte jeg næsten, jeg var kaptajn på Titanic«

»Vi skulle følge reglerne, som var at holde åbent, så forældrene kunne få passet deres børn. På et tidspunkt følte jeg næsten, at jeg var kaptajn på Titanic. Orkestret spiller, mens skuden går ned. Men vi hjalp hinanden, brugte vikarer, fik hjælp af en konsulent og fra nogle forældre, der selv valgte at holde deres børn hjemme,« fortæller Rikke Møller.

Jeg var træt hver dag. Det var jeg. Jeg skulle holde roen og overblikket fra time til time, fordi situationen eksploderede inden for meget kort tid. Det var hele tiden plan A, plan B, plan C.

De seneste tal for Viborg Kommune viser, at 15 procent af medarbejderne på dagtilbudsområdet er sygemeldt, mens det gælder 10 procent af de ansatte på ældreområdet.

Statens Serum Institut forudser i sin seneste prognose, at op mod hver sjette medarbejder på landsplan i løbet af januar kan risikere ikke at skulle møde på arbejde på grund af coronasmitte.

Generelt kan jeg sige, at vi får flere og flere smittede blandt vores medarbejdere, og det er klart, at det kan være bekymrende. Derfor gør vi os nogle overvejelser omkring beredskab.

»Smitten er enklere at håndtere, hvis den er bredt fordelt. Det er den ikke lige nu. Men generelt kan jeg sige, at vi får flere og flere smittede blandt vores medarbejdere, og det er klart, at det kan være bekymrende. Derfor gør vi os nogle overvejelser omkring beredskab,« siger han.

Indtil videre har kommunen kunnet håndtere situationen, fordi masser af medarbejdere gør en ekstra indsats, og fordi man har måttet prioritere.

»Det er fortsat de håndtag, vi kan skrue på, og at medarbejdere tager ekstra godt fat der, hvor de er. Vi har også en aftale, der gør det muligt at flytte medarbejdere rundt, så lige nu spørger vi ansatte på rådhuset, om de vil stille op, hvis der bliver brug for det,« siger Lasse Jacobsen.

På overarbejde

Situationen i Børnehuset Søndergaard var særligt presset af, at smitteudbruddet skete lige op til jul, hvor både ansatte og forældre var nervøse for at skulle sidde isoleret i juleferien.

Derfor var Rikke Møllers største bekymring, om personalet både kunne nå at løse deres opgaver tilfredsstillende og uvisheden i, hvor mange der blev ramt og hvornår, og om folk kunne holde juleferie med deres kære efter et i forvejen travlt efterår.

»Det svære var den der med, hold da op, det er mange smittede nu. Dag for dag tikkede sygemeldingerne ind, så det bekymrende var uvisheden,« fortæller hun.

Uanset hvor mange sygemeldinger Rikke Møller stod med, skulle hun tilbyde pasning.

»Jeg var træt hver dag. Det var jeg. Jeg skulle holde roen og overblikket fra time til time, fordi situationen eksploderede inden for meget kort tid. Det var hele tiden plan A, plan B, plan C,« fortæller hun.

Det betød også, at hun hele tiden informerede forældre om smittesituationen via intranettet Aula og var i kontakt med dem over sms for at holde styr på, hvor mange børn, der skulle passes.

På grund af smitten valgte nogle forældre at holde deres børn hjemme, mens Rikke Møller kaldte alle sine timelønsvikarer ind, selv var med til at passe børn og hurtigt ansatte en ny medarbejder, der kendte huset i forvejen.

Samtidig var børn og personale meget udenfor i de dage og blev både PCR- og kviktestet.