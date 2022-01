Byggelysten i Viborg er tilsyneladende stor. Der er i hvert fald stor interesse for at købe parcelhusgrunde, så derfor har politikerne i teknisk udvalg netop sendt et lokalplanforslag i høring, hvor der både er lagt op til salg af parcelhusgrunde og rækkehuse.

»Vi sælger godt af parcelhusgrundene, så derfor handler det om at have varer på hylderne,« fortæller næstformand for teknisk udvalg Johannes Vesterby (V).