Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Viborg.

En 57-årig mand fra Viborg er søndag afgået ved døden i en jagtulykke.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Hændelsen skete under en jagt nær Sangildvej i Karup. På jagten deltog den 57-årige og en 65-årig medjæger.

»De foreløbige undersøgelser viser, at den 65-årige under jagten afgav skud over en afstand på omkring 100 meter mod det, han troede var et anskudt rådyr. Det viste sig i stedet at være den 57-årige mand, som blev ramt,« skriver politiet i en pressemeddelelse.

Den 65-årige mand er indledningsvist blevet sigtet for uagtsomt manddrab.

»Flere sigtelser kan blive tilføjet efter afhøring samt nærmere undersøgelser af episoden og gerningsstedet,« oplyser politiet.

Politiet modtog anmeldelsen kl. 08:11, mens manden blev erklæret død af en ambulancelæge kl. 09:00.

De pårørende er blevet underrettet.

Ifølge Ritzau er jagtulykker med døden til følge sjældne i Danmark.

Tilbage i 2010 mistede en 41-årig livet, da han blev ramt af vådeskud i Ølstykke. I 2006 blev en 33-årig mand dræbt under duejagt nær Stenlille på Midtsjælland.

Og i 2002 blev en 12-årig dræbt, da han på jagt med sin far blev ramt af skud. Det skete mellem Hobro og Randers.