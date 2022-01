100.000 høns skal aflives – ramt af fugleinfluenza

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Viborg.

Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen går i denne weekend i gang med at aflive 100.000 æglæggende høns i Stoholm, fordi besætningen er ramt af fugleinfluenza. Det skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

Mere end 500 høns fra besætningen er døde de seneste dage, og i dag, fredag, fik Fødevarestyrelsen bekræftet, at dyrene var smittet med fugleinfluenza H5N8. For at begrænse smittespredningen skal dyrene aflives allerede i denne weekend.





»Det ser desværre ud til, at fugleinfluenzaen har godt fat i år, så derfor vil jeg gerne gentage vores vigtige budskab om, at både hobbyavlere og professionelle skal tage truslen om smitte fra de vilde fugle meget alvorligt, og forsøge at skærme deres dyr mod smitte, så grundigt som overhovedet muligt,« siger Jakob Munkhøj, kontorchef i Fødevarestyrelsen.

Nye restriktioner

Det er tredje gang i år, at myndighederne afliver fjerkræ på professionelle farme.

Siden november har det været et krav, at fjerkræ skulle holdes inde eller under et tag for at forhindre, at smitten spreder sig via vilde fugle. Mindre hønsegårde er dog undtaget.

Pga. udbruddet i Stoholm er der i dag oprettet en beskyttelseszone på tre kilometer fra farmen og en overvågningszone på 10 kilometer.

I begge zoner skal ejere af høns og andre fugle registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk, og i overvågningszonen er det bl.a. forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Restriktionerne gælder som minimum 30 dage.