Nu er incidenstallet, der viser antallet af nye smittede per 100.000 indbyggere, i Viborg Kommune endelig under 2.000 igen.

Det fremgår af de seneste tal fra Statens Serum Institut, at incidenstallet nu er nede på 1.928. Det er 91 færre end torsdag. Incidenstallet svarer til, at 1.865 borgere er konstateret positive med coronavirus de seneste syv dage.

På landsplan falder smittetrykket markant. Torsdag var antallet af nye smittede hele 25.995, mens det fredag er faldet til 18.261.

København er fortsat den kommune med det højeste smittetryk i landet. Til gengæld falder incidenstallet. Hovedstaden har et incidenstal på 2.993. Det er seks færre end torsdag. 2.939. Brøndby er den næsthårdst ramte kommunen, og derefter følger Albertslund. De to kommuner har et incidenstal på henholdsvis 2.822 og 2.816.

Dyk længere ned i tallene for Viborg Kommune her.

