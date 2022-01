Først blev han dømt for spirituskørsel: Nu er 54-årig mand fra Ravnstrup også dømt for trusler

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Først kørte han spirituskørsel, parkede sin bil i en andens indkørsel og blev meldt for spirituskørsel. Nu har en 54-årig mand fået en dom på fire måneders fængsel for trusler mod en 46-årig kvinde, der bor få hundrede meter fra ham selv i Ravnstrup.

»Kvinden er blevet chikaneret på det groveste. Hun har både modtaget trusler verbalt, på smsér og på hendes telefonsvarer. Manden har også opsøgt hende på hendes bopæl og har banket på døre og vinduer med trusler om, at hun skulle trække sagen tilbage,« forklarer anklageren i sagen Alexander Stürup fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Dom for spirituskørsel

Den første sag om spirituskørsel begyndte den 20. august, hvor manden i beruset tilstand parkerede sin bil i den 46-årige kvindes indkørsel. Kvinden meldte ham til politiet. Manden havde i forvejen fået frakendt sit kørekort.

I de måneder, sagen ventede på at komme for retten, forsøgte den 54-årige mand altså at true sig fra at få en dom for spirituskørsel med frakendt kørekort. En trusselsag, som, der faldt dom i den 24. november. Manden blev ved samme lejlighed varetægtsfængslet for overtrædelse af straffelovens § 123, der omhandler vidnetrusler.

Manden ankede med det samme sagen til landsretten. Han blev samtidig løsladt, da han på daværende tidspunkt havde siddet varetægtsfængslet siden 24. november.

