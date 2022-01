Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Hvad skal man i grunden foretage sig, når koncerterne er aflyst, biografen er lukket, restauranterne er pålagt restriktionerne, og nattelivet er stendødt?

Måske flytte?

Viborgenserne har i hvert fald været særdeles flyttelystne de seneste år. Det meddeler Viborgs største ejendomsmæglerkæde Nybolig, der står bag knap hvert fjerde hussalg i kommunen.

»Der er helt sikkert kraftigere kamp om at få varer på hylderne. Lav rente og lav arbejdsløshed betyder, at folk tør tage springet. Folk er meget flytbare i øjeblikket,« siger Anders Varming, der er ejendomsmægler og indehaver af Nybolig Viborg.

Silkeborg væltet bagover

Flyttelysten mærkes også på borgmesterkontoret. Viborg Kommune har et mål om at kunne tiltrække 0,5 procent nye tilflyttere til kommunen hvert år - eller cirka 500 mennesker. I 2019 og 2020 gik det den forkerte vej, men nu er kurven knækket, oplyser borgmester Ulrik Wilbek (V). I 2021 er der er kommet 300 nye tilflyttere til kommunen.

»Vores mål på 500 er ikke helt nået, men det går fremad, og det er helt sikkert realistisk. Med 500 nye tilflyttere kan vi følge med i udviklingen på eksempelvis daginstitutionsområdet modsat byer som Silkeborg, der har oplevet en voldsom tilflytning på 1.800 og derefter bliver væltet bagover,« siger Ulrik Wilbek.

En vanvittig efterspørgsel

På borgmesterkontoret mærkes både købelysten og lejelysten også. Det er især nybyggeri, der tiltrækker købere og lejere, vurderer borgmesteren.

»Vi oplever en helt vanvittig efterspørgsel på byggegrunde nye parcelhuse og nye lejeboliger. Også de helt eksklusive, dyreste byggegrunde bliver revet væk, siger Ulrik Wilbek og fortsætter.

»Nybyggeri er naturligvis dyrere, og det er godt for Viborg, at vi har et bredt boligmarked prismæssigt, hvor det faktisk er muligt at købe et ældre hus midt i byen til 1,5 mio. Eller leje en lejlighed til få tusind kroner. Det er det, vi skal konkurrere med byer som eksempelvis Aarhus på,« fastslår Ulrik Wilbek.

Alt bliver revet væk

Nybolig bruger de sociale medier som markedsføringsplatform. Ved at benytte sig af algoritmer kommer Nybolig dermed i kontakt med potentielle kunder, der i forvejen bruger internettet til at kigge på eksempelvis nyt køkken, tilbygninger, varer i byggemarkeder og lignende.

Og dem har der været rigtig mange af i 2020 og 2021.

»Mange har allerede malet stakittet tre gange og har fået mod at indfri andre drømme og idéer. Corona har betydet, at folk er kommet ud af hamsterhjulet og har fået tid til at tale om det store ting. Eksempelvis om man i grunden bor det rigtige sted,« siger Anders Varming.

