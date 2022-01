Over 15.000 museumsgæster var forbi Viborg Museum: »Det er ret sejt, vi kan have så mange gæster på et år uden egentlig at have et museum«

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Da 2020 blev til 2021, lå det ikke i kortene, at det skulle blive et godt museums-år. I næsten fem måneder var alle museer lukket ned, og da man kunne genåbne for aktiviteter i forsommeren, skulle der gå noget tid, før gæsterne fandt vej til museumsoplevelserne i Viborg.

Men derfra tog det fart, fortæller Brian Wiborg, museumschef ved Viborg Museum. I alt slog mere end 15.000 gæster et smut forbi Viborg Museums aktiviteter i 2021, og det er Br