Mand dømt for spirituskørsel, vidnetrusler og skældsord mod politiet

En 54-årig mand fra Viborg er mandag blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel. Straffen er primært givet for at have truet et vidne til ikke at afgive forklaring i en anden sag mod manden.

Truslerne blev bl.a. givet via telefon, sms’er eller på det kvindelige vidnes telefonsvarer.

Den 46-årig kvinde skulle afgive forklaring i en sag, hvor manden var tiltalt for at køre spirituskørsel, og manden forsøgte at true kvinden til at trække sin forklaring tilbage.

Truslerne skete i efteråret, og ved et enkelt tilfælde i november havde manden også opsøgt kvinden på hendes adresse, hvor han var kommet med flere trusler.

Den 54-årige mand blev kendt skyldig for at have kørt spirituskørsel, derudover blev han også dømt for ved samme episode ikke at have noget kørekort.

Under sin anholdelse sagde den 54-årige mand flere skældsord mod de betjente, der fragtede ham til arresten. Derfor blev han også kendt skyldig for skældsord eller anden fornærmelig tiltale mod tjenestemand.

Manden ankede sin dom.