Efter de seneste dages fald stiger smittetrykket i Viborg Kommune nu igen. Det fremgår af de seneste tal fra Statens Serum Institut, at incidenstallet, der viser antallet af nye smittede per 100.000 indbyggere, nu er på 2.151. Det er 54 flere end mandag.

Stigningen skal dog tages med forbehold. Ifølge Statens Serum Insitut er tirsdagens tal nemlig overestimeret. Det skyldes, at der mandag manglede ca. 60.000 prøvesvar på grund af leveringsproblemer.

På landsplan er antallet af nye smittede da også skudt helt i vejret. Der er således 25.073 nye bekræftede tilfælde. Igen er det vigtigt at understrege, at tallet er overestimeret.

Viborg Kommune ligger fortsat langt nede ad listen, der toppes af Herlev, Tårnby og Hillerød. De tre kommuner har et incidenstal på henholdsvis 3.152, 3.129 og 3.076. Også Dragør Kommune har et incidenstal på over 3.000 nemlig 3.060.

Dyk længere ned i tallene for Viborg Kommune her her.

