Sportstalenter skal fortsat plejes: Team Danmark-aftale forventes forlænget

Viborg Kommune er en af landets 24 elite-idrætskommuner under Team Danmark, og sådan har det været i otte år. For nylig udløb aftalen med Team Danmark, men efter alt at dømme bliver den erstattet med en ny periode, når politikerne i de nye Kultur- og fritidsudvalg holder det første møde i morgen tirsdag den 4. januar.

»Det glæder mig selvfølgelig rigtig meget. Eliteindsatsen i Viborg handler om flere ting - eksempelvis at vi kan fastholde atleterne i vores egen kommune og samtidig opruste klubberne og den brede idræt,« siger Lone Simonsen, der i samtlige otte år har stået i spidsen for koordineringen af den særlige elite-indsats i Viborg Kommune.

Særlige vilkår til eliten

Hvert år er 170 unge sportstalenter tilknyttet den særlige eliteindsats. De går enten i folkeskole i særlige elite-klasser på Nordre Skole eller på en ungdomsuddannelse. Eliteforløbet betyder, at de får støtte til at gennemføre deres skoleforløb, samtidig med at de har tid til at dyrke deres sportsgren. En ungdomsuddannelse kan for eksempelvis blive ud på fire år i stedet for tre.

Eliteeleverne får andre skoleskemaer end deres jævnaldrende. De mødes til morgentræning to gange om ugen, og det faktum, at der er fokus på eliten, og at de er samlet på tværs af sportsgrene, betyder også meget, vurderer Lone Simonsen.

»De har enormt meget glæde af at mødes med andre unge, der træner lige så målrettet som dem selv,« siger hun.

Senere på måneden bliver årets sportstalenter kåret ved et gallaevent, og elite-indsatsen og samarbejdet med Team Danmark bliver altså efter alt at dømme forlænget med yderligere fire år.





