Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser nu »to mørke mænd« ifm. med en mulig voldtægt nytårsnat.

Anmeldelsen skete kl. 02.00 nytårsnat, og ifølge kvinden skulle hun have været udsat for voldtægt af to mænd på Banegårdspladsen. Episoden fandt ifølge vagtchefen sted mellem kl. 00.30 og 02.00.

Den 19-årige blev fundet delvist afklædt af nogle forbipasserende og kontaktede derefter politiet.

»Hun var noget påvirket af spiritus, og hun husker ikke meget,« siger Jens Claumarch.

Nytårsdag efterlyste politiet vidner til episoden i håb om at få svar på, hvad der præcis er sket. Men indtil videre er der ikke kommet meget nyt.

»Hun har givet et meget begrænset signalement. Derfor leder vi efter vidner, der eventuelt har set noget,« siger vagtchefen.