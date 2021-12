30/12/2021 KL. 15:00

Café Baghuset havde købt ind til 150 nytårsmenuer: »Da jeg kom tilbage fra juleferie, var der 500 bestillinger«

Café Baghuset har i år debut med nytårsmenuer som take away, og ifølge den daglige leder er det gået over al forventning. Hun havde »slet, slet ikke« regnet med den interesse, der har været.