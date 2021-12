48-årige Jane blev ikke offer for en forbrydelse, viser obduktion

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Den 48-årige Jane, der blev fundet død i et buskads ved hospitalet i Viborg den 22. december, blev ikke et offer for en forbrydelse. Det har obduktionen slået fast, oplyser Henrik Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Obduktionen af kvinden, som forsvandt fra netop hospitalet den 8. december, viser også, at hun formentlig er død af et fald fra en stor højde.

Jane var forsvundet i 14 dage, før hun altså blev fundet død, og i den periode er der ingen, der har set eller hørt fra hende. Derfor formoder politiet også, at hun mistede livet kort efter hendes forsvinden.

De pårørende er blevet underrettet om obduktionens konklusioner.

