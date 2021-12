Venter skipisterne på dig i det nye år? Kæmpe skioutlet kommer til Viborg med masser af nyt grej

Skiene er spændt fast, og tøj, stave, hjelme og meget mere er pakket.

Danmarks største skioutlet kommer til Viborg onsdag og torsdag og slår dørene op i Overlund Hallen, hvor skientusiasterne kan shoppe amok i nyt grej. Her venter skituristerne et stort udvalg, lover indehaver af SkiOutlet Danni Frederiksen.

»Ligesom i mange andre byer tror jeg, det er svært at finde skiudstyr, hvis man vil have et stort udvalg. Det er pladskrævende varer, som mange sportsbutikker ikke længere har i butikkerne, så vi har set et hul i markedet,« fortæller han.

SkiOutlet blev første gang holdt i Danmark i januar 2016 i Odder, da det er en del af Intersport i Odder. Siden har konceptet spredt sig til en række danske byer - blandt andet Viborg, hvor det i år ifølge Danni Frederiksen er tredje gang.

Der følger både besparelser på udstyret og kyndig vejledning med.

»Vi regner med, at vi kan komme op i nærheden af 35-40.000 besøgende i løbet af de seks uger, vi drager rundt i landet,« vurderer Danni Frederiksen.

SkiOutlet når ud til 12 byer i år. I Overlund Hallen er der åbent kl. 10-16 både onsdag og torsdag.

