»En fantastisk julegave til børnene:« 660.000 kr. til nye bøger

Alle børn i Viborg Kommunes dagtilbud kan se frem til nyt læsestof i det nye år.

Slots- og Kulturstyrelsen har netop uddelt midler fra BOGglad-puljen, og en del af pegene skal gå til nye bøger i alle kommunens 57 dagtilbud - både private og offentlige.

I alt er der afsat 660.000 kr. til nye bøger til kommunens ca. 4.000 børn i institutionerne.

»Vi har fået en fantastisk julegave til børnene i Viborg Kommunes dagtilbud. I 2021 sikrede vi gennem projekt ’Læsespots’, at alle børn i kommunens SFO’er har fået nye bøger. Nu kan vi med projekt ’Læseglæde i alle dagtilbud’ og pengene fra BOGglad-puljen også give de mindste børn gode og inspirerende læseoplevelser,« siger Biblioteks- og borgerservicechef Britta Thuun-Petersen.

Bogsamlingen bliver klar til foråret

De mange nye bøger skal udvælges i et samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne og pædagoger og børn fra fem udvalgte institutioner. Alle 57 institutioner vil modtage de samme bøger, og bogsamlingerne bliver klar til børnene i løbet af foråret

»Pædagoger og børn fra disse institutioner vil sammen med Viborg Bibliotekerne samskabe konceptet for bogsamlingerne til alle institutioner,« fortæller dagtilbudschef Trine Verner Jensen fra Børn & Unge forvaltningen i Viborg Kommune.

Pædagoger og børn fra de fem udvalgte institutioner, der skal være med til at vælge bøgerne, skal give input til genrer og temaer. På den måde inddrages børnene i processen og er med til selv at udvælge de nye bøger, som alle institutioner i kommunen skal have.

I 2021 modtog Viborg Kommunes SFO’er også nye bøger, da man fik bevillget 530.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen.

I alt 98 projekter fordelt i hele landet har netop fået del i 23,9 millioner kroner fra BOGgladpuljen. BOGglad er finansieret af finansloven.