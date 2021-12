Prøv vores nytårsquiz og tag den med til fest: Hvem ved mest om året, der gik i Viborg?

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Det kan du finde ud af her. JP Viborg har nemlig lavet en nytårsquiz, der tager udgangspunkt i nogle af de bedste historier fra året, der er gået. Test dig selv eller tag quiz din familie og venner.

Vi har også lavet quizzen i en printervenlig udgave, som du kan tage med som et sjovt indslag til nytårsfesten. Du kan downloade den printervenlige udgave i bunden af artiklen, hvor du også finder svararket.

Hvis du er mere til den digitale udgave, kan du tage quizzen herunder.

God fornøjelse og godt nytår.

Spørgsmål 1

Martin Pedersen er direktør for JP Group og har Danmarks største samling af en bestemt ting. Hvad består samlingen af?

1. Rolex-ure

2. Porscher

3. Frimærker

Spørgsmål 2

Viborg planer for Domkirke-kvarteret, der skal være et kulturelt kraftcenter og blandt de 50 mest besøgte attraktioner i Danmark. Hvor mange gæster forventer Viborg Kommune, at der kommer om året?

1. 150.000

2. 250.000

3. 350.000

Spørgsmål 3

Mikrobageriet Simpel Surdej har været en stor succes, siden det for lidt over et år siden slog dørene op for første gang. For nylig gik én af deres videoer viralt. Hvor mange visninger fik videoen på den første halve time?

1. 30.000

2. 40.000

3. 50.000

Spørgsmål 4

Fyrværkerifestivalen vender tilbage næste år efter to corona-relaterede aflysninger. Festivalen er udsolgt og har otte navne på plakaten. Hvilket af disse navne kommer dog ikke?

1. Drew Sycamore

2. Alphabeat

3. Hugorm

Spørgsmål 5

Martin Henriksens kone bad om et par julelys i haven. Det har hun fået - og meget mere til. Hvor mange julelys har Martin Henriksen på sit tag?

1. 10.000

2. 20.000

3. 30.000

Spørgsmål 6

Julemarkedet på Nytorv blev i starten af december ramt af et uheld. Hvad skete der?

1. Der gik ild i en æbleskivebod

2. Julelysene kortsluttede og kunne ikke tænde

3. Skylineren brast sammen

Spørgsmål 7

Efter at have arbejdet som skov- og landskabsingeniør de seneste 11 år er Katrine Tuborg sprunget ud som iværksætter. Hvad sælger Katrine Tuborg på sin webshop?

1. Øl

2. Slik

3. Kaffe

Spørgsmål 8

Anelise Severinsen deltog i år i Den Store Bagedyst, og nu er hun på vej med en kogebog om glutenfri bagning. Hvor langt nåede hun i Den Store Bagedyst?

1. Hun røg ud i semifinalen

2. Hun var med i finalen

3. Hun vandt det hele

Spørgsmål 9

Filen Flugt, der har sine rødder i på animationsskolen i Viborg, har vundet Nordisk Råds Filmpris 2021 og er i spil til en Oscar-nominering. Filmen handler om en dreng fra Afghanistan. Hvad hedder drengen?

1. Amin

2. Ahmed

3. Amir

Spørgsmål 10

Den historiske og fredede villa »Fruens Vilje«, der ligger lige ned til Søndersø, er blevet sat til salg. Hvad koster den?

1. 12,5 mio. kr.

2. 13,5 mio. kr.

3. 14,5 mio. kr.

Hvor mange rigtige havde du? Det kan du finde ud af ved at downloade svararket herunder. Ellers kan du klikke på spørgsmålene og læse dig frem til svarene i artiklerne.

Tag quizzen med til fest



Download quizzen og svararket ved at trykke her.