26/12/2021 KL. 06:05

For abonnenter

Champagnekage og kransekagehapsere? Anelise Severinsen deler to nytårsopskrifter med dig

Bagedystens Anelise Severinsen guider dig her til to fabelagtige nytårskager. Den ene er inspireret af hendes finalekage med blandt andet champagne, den anden er et alternativ til den klassiske kransekage.