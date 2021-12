Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Fra hyperlokal til hypet globalt. Det blot ét år gamle mikrobageri Simpel Surdej med tilhørende YouTube-kanal, som iværksætter-kæresteparret Peter Jespersen og Anne Sofie Brasen står bag, har slået et kæmpe brød op.

Og alt tyder på, at ovnen ikke er for lille til at matche parrets ambitioner om at vokse fra den lokale butik i Viborg til det store udland. De to har nemlig allerede opnået det, som de fleste håbefulde youtubere drømmer om. Da et 10-sekunders v