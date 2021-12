30/12/2021 KL. 06:00

Fadølsbaronen om året der gik - og det, der kommer: »Tidens vind blæser i regnbueflagets retning, og det er på tide, at Viborg som by generelt kommer ind i kampen«

Indehaver af Ølluminati, Theis Bach Nielsen, er ude med riven og opfordrer til, at Viborg bliver bedre til at favne mangfoldigheden og skaber mere liv i midtbyen. »I butiksruderne er der efterhånden ikke andet end standard-masseproduceret-mainstreampis at kigge på. Det er så tarveligt og utroligt antistimulerende. Der mangler vitalitet,« lyder det blandt andet fra ham.