Pumpevirksomheden Grundfos i Bjerringbro gør klar til en stor organisationsændring i den familieejede virksomhed fra nytår. Det skriver mediet Finans.dk.

»Vi skal have drevet kompleksitet ud af vores organisation. Vi skal blive nemmere at lave forretning med for vores kunder og ikke mindst give vores medarbejdere større motivation og empowerment til at træffe de beslutninger, der skal til for at kunne eksekvere på vores strategi,« siger Poul Due Jensen, topchef i Grundfos, til Finans.dk.

Den omfattende organisationsændring betyder, at fire definerede kundesegmenter bliver lavet om til fire divisioner med hver sin chef med ansvar for hele værdikæden.

