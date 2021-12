Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Animationsfilmen Flugt, der har rødder i Viborgs animationsmiljø, er nomineret til en Golden Globe i kategorien Bedste Animerede Spillefilm.

Flugt er i forvejen det danske bud på en Oscar-nominering og har netop vundet European Film Awards to priser for bedste europæiske dokumentar og animerede spillefilm for to dage siden.

Filmen har også vundet priser ved Sundance Film Festival, Nordisk Råds prisuddeling og Viborgs egen animationsfestivals pris for bedste film.

Den handler om Amin, der flygter fra Afghanistan til Danmark, og filmen er første gang, han fortæller sin historie. Det gør han til en af sine gode venner, instruktøren Jonas Poher Rasmussen, der længe havde vidst, at han på et tidspunkt ville fortælle barndomsvennens historie.

Rundet af Viborg

Det har Jonas Poher Rasmussen fortalt til JP Viborg i forbindelse med Oscar-indstillingen, hvor han var meget overvældet over filmens modtagelse.

»Når man arbejder så lang tid på et projekt, er det bare fantastisk, at det får den anerkendelse. Det er også dejligt, at flere ser filmen, hver gang den får den type anerkendelse. Man laver jo film for, at nogen i den anden ende skal se dem,« lød det fra ham.

Det hele startede med, at Michelle Kranot fik Jonas Poher Rasmussen ombord på ANI:DOX, da hun skulle starte sit første uddannelsesforløb i animerede dokumentarfilm.

Siden fik han bla. kontakt til det tidligere Viborg-baserede animationsstudie Sun Creature og Final Cut for Real gennem animationsskolen.

