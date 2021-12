Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Da den 18-årige tømrerlærling Magnus Thorsgaard begyndte at tage sit kørkort i slutningen af marts, havde han ikke forestillet sig, at han stadig ikke skulle stå med kortet i hånden ved årets udgang.

Men det er virkeligheden, efter han indsendte sin lægeerklæring til behandling i midten af juni. Her var han egentlig klar til at tage både køre- og teoriprøve, men det kræver altid en lægeerklæring at gå op til prøverne, så den skulle være på plads først.

Det tager ifølge hans kørelærer Palle Gehlert under normale omstændigheder et par måneder. Magnus Thorsgaard har ADHD, og det giver et kryds i lægeerklæringen, hvilket betyder, at den også skal forbi en embedslæge til vurdering.

Problemet er bare, at den ikke rigtig nåede så langt videre i systemet.