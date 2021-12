21/12/2021 KL. 06:00

Museumschef er hjemløs på femte år: »Folk undrer sig da over, at de kommer til en lukket dør«

Museumschef Brian Wiborg skal stå i spidsen for Nye Viborg Museum, der bliver et af flagskibene i Viborgs storstilede plan om at tiltrække 250.000 gæster om året til det unikke Domkirke-kvarter. Men efter fem år uden et museum, er planen stadig kun et skrivebordsprojekt.