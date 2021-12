Business Viborg er imod forslag om nyt gebyr

Tak for forslaget, men ellers tak. Det vil være meget dårligt at indføre.

Sådan mener Martin Pedersen, formanden for Business Viborg, om det forslag, som SF’s Kai O. Andersen præsenterede på byrådsmødet onsdag.

Her argumenterede politikeren for, at Viborg Kommune skal indføre et gebyr på byggesagsbehandlinger.

»Hvert år får vi en analyse fra Dansk Industri, som rangerer kommunerne efter, hvor erhvervsvenlige de er. Den analyse anerkender jeg overh